طلال آل الشيخ لـ”المواطن”: فترة التسجيل الثانية بعد دور الـ16

المواطن - طارق سعد

في تصريح خاص لصحيفة “المواطن“، أوضح مدير بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، طلال آل الشيخ، أن فترة التسجيل الثانية ستكون بعد الانتهاء من دور الـ16.

وأضاف آل الشيخ لـ”المواطن“: “فترة تسجيل اللاعبين الثانية ستكون ملائمة لجميع الفرق المتأهلة، لم نتفق حتى الآن على موعدها، لكننا سنضع في الحسبان توقيتًا موافقًا لمواعيد التسجيل المتعارف عليها في فيفا، مع الأخذ بالاعتبار عدالة الفرص والمنافسة، بمعنى أنه لن تبدأ فترة التسجيل الثانية إلا وقد تم حسم أمر التأهل، ولن تكون مثلًا بين مباراتي الذهاب والإياب”.