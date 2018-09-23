طيران ناس أول المبادرين في قطاع الطيران: تمديد إجازة اليوم الوطني

المواطن - الرياض

كأول المبادرين في قطاع الطيران أعلن طيران ناس أن غدًا الاثنين إجازة رسمية لجميع منسوبيه وذلك تطبيقًا للتوجيه الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني.

وقالت الشركة في بيان : تماشيًا مع التوجيه الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني، يعلن طيران ناس كأول المبادرين في قطاع الطيران ومن مسؤوليته كناقل وطني أن يوم غدٍ الاثنين ٢٤ سبتمبر إجازة رسمية لجميع منسوبيه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م إضافة إلى اليوم الأحد.