عادة متداولة قد تسبب العمى!

المواطن - متابعة

أكدت دراسة لمعهد طب وجراحة العيون في لندن، أن العدسات اللاصقة تعد مصدرًا رئيسيًّا لبكتيريا الأميبا، التي قد تؤدي إلى فقدان البصر.

وبحسب الأطباء، فإن هذه البكتيريا تسبب التهاب سطح العين، والتهاب القرنية البكتيري وفقدان البصر.

ولاحظ الباحثون تضاعف حالات الإصابة بالتهاب القرنية في جنوبي بريطانيا، بمعدل 3 مرات منذ عام 2011، وعادة ما يرتبط هذا المرض بسوء النظافة الشخصية والعدسات اللاصقة.

واكتشف الباحثون أن واحدًا من بين كل 4 أشخاص، معرضون لفقدان معظم البصر أو الإصابة بالعمى التام، وتلقي علاج طويل الأمد.