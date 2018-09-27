عارض طبي يؤجل عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ

المواطن - الرياض

قرر الفريق الطبي والجراحي تأجيل عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الخميس بسبب عارض صحي وارتفاع في درجة الحرارة وبوادر التهاب لديهما.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذا يأتي حرصًا على حياتهما وسلامتهما وتماشيًا مع المعايير الطبية، حيث قرر الفريق تأجيل العملية لحين استقرار حالتهما.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد تقرر إجراء عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني اليوم الخميس.

وأكد الدكتور الربيعة أن التوأم إناث وعمرهما أربعة أشهر ويبلغ وزن كل واحدة منهما 5.2 كيلوجرام وملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض، ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التناسلي والبولي.

وتوقع الدكتور الربيعة أن تستغرق العملية الجراحية 12 ساعة تُجرى على 7 مراحل يشارك فيها ما يقارب 25 طبيبًا وأخصائيًّا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.