عبدالغني يعود لمعسكر أُحد متأخرًا.. والرئيس يرفض التصريح

عبدالغني يعود لمعسكر أُحد متأخرًا.. والرئيس يرفض التصريح

2018/09/14
الساعة 6:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1795
0
طباعة
المواطن - طارق سعد

انضم- قبل قليل- بحسب مصادر “المواطن” قائد فريق أُحد حسين عبدالغني لمعسكر فريقه الذي يخوض اليوم لقاء الجولة الثانية ضد الأهلي ضمن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركت إدارة أُحد برئاسة سعود الحربي قرار إشراك اللاعب للمدرب.

وتضاربت الأنباء عن سبب غياب حسين عبدالغني عن التمرين الأخير الذي أُقيم مساء البارحة استعدادًا لمواجهة الأهلي، حيث تواصلت “المواطن” مع رئيس أحد سعود الحربي الذي رفض التصريح معلنًا أن المركز الإعلامي سيصدر بيانًا لتوضيح ملابسات غياب عبدالغني عن الحصة الأخيرة لفريقه أمس، وعن انضمامه المتأخر لمعسكر اليوم.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم