عبدالغني يعود لمعسكر أُحد متأخرًا.. والرئيس يرفض التصريح

المواطن - طارق سعد

انضم- قبل قليل- بحسب مصادر “المواطن” قائد فريق أُحد حسين عبدالغني لمعسكر فريقه الذي يخوض اليوم لقاء الجولة الثانية ضد الأهلي ضمن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركت إدارة أُحد برئاسة سعود الحربي قرار إشراك اللاعب للمدرب.

وتضاربت الأنباء عن سبب غياب حسين عبدالغني عن التمرين الأخير الذي أُقيم مساء البارحة استعدادًا لمواجهة الأهلي، حيث تواصلت “المواطن” مع رئيس أحد سعود الحربي الذي رفض التصريح معلنًا أن المركز الإعلامي سيصدر بيانًا لتوضيح ملابسات غياب عبدالغني عن الحصة الأخيرة لفريقه أمس، وعن انضمامه المتأخر لمعسكر اليوم.