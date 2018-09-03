عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لأهالي تنومة

المواطن - تنومة

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير منذ يوم أمس الأحد، في تقديم خدماتها للرجال والنساء بمحافظة تنومة، ضمن مبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية للرجال أو النساء.

وخصصت الأحوال المدنية الأسبوع الحالي لتقديم واجب الخدمة للرجال، على أن تواصل العربة المتنقلة عملها في الأسبوعين المقبلين لخدمة نساء المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك في مبنى المحافظة الرئيس.

وتقدم الوحدة المتنقلة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو التواجد وخدمة العملاء في أماكن تواجدهم، مؤكداً حرص القطاع على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة.