عرض عسكري غير متوقع لكوريا الشمالية في الذكرى الـ70 للتأسيس

المواطن - متابعة

لأول مرة منذ سنوات، نظمت كوريا الشمالية اليوم الأحد عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، لكنها امتنعت عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات فُرضت عليها عقوبات دولية بسبب برامج تطويرها.

وخلال العرض مرّ جنود وقطع مدفعية ودبابات أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وسط بيونج يانج، ولكن لم يشمل العرض سوى صواريخ قصيرة المدى.

وتحتفل كوريا الشمالية في 9 سبتمبر بتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وهو اسمها الرسمي، في 1948.

وكان كيم جونج أون قد أعلن في أبريل الماضي استكمال تطوير التسلح النووي للبلاد وجعل من البناء الاقتصادي الاشتراكي الأولوية الاستراتيجية الأولى.