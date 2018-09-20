عروض شعبية وألعاب نارية ترسم البسمة على وجوه أهالي الشمال في اليوم الوطني 88

المواطن - عبدالملك آل سميح- الرياض

تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق حزمة من الفعاليات المميزة في روزنامة اليوم الوطني، احتفاء باليوم الوطني 88 للمملكة، لترسم البسمة على وجوه أهالي شمال المملكة في كل من عرعر والجوف وحائل وتبوك،‏ حيث يشهد كل من سكان حي المساعدية بعرعر، ومنتزه السمراء بحائل، ومنتزه الأمير فهد بن سلطان في تبوك، وحي الفيصلية في الجوف، عرضاً مبهراً للألعاب النارية في اليوم الوطني 23 سبتمبر.

ففي عرعر، تنطلق فعالية “مسرح وطن” بساحة الفعاليات – حي الرفاع، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر في حديقة ومنتزه النخيل، وتشمل الفعالية جميع الأعمار حيث العروض المختلفة، والأركان المتنوعة التي ‏تلبي الحاجات الترفيهية للكبار والصغار، كما سيعرض الموروث الشعبي الذي تشتهر به الحدود الشمالية‏، وهناك أيضاً ركن الأسر المنتجة الذي يعرض المنتجات الحرفية، والأشغال اليدوية، والمأكولات المقدمة من شباب وفتيات الوطن، كذلك هناك عرضان للفقاعات سيشاهدهما الحضور ‏في سماء عرعر في فترتين بعد المغرب وبعد العشاء، بالإضافة إلى عروض نفخ النار المبهرة.‏

أما فعالية “منّا للوطن” التي تنظمها الهيئة في تبوك بارك بين 21 ‏و23 من الشهر الجاري، فتقدّم مجموعة من الشباب السعودي المبدع، والذي يعبّر عن حبه لوطنه من خلال ‏لوحات مرسومة، ومجسّمات هندسية تجسّد التاريخ الحضاري لمناطق المملكة من شتى الجوانب، وذلك ‏من خلال الإبداع في الهندسة الحضارية، والأزياء التقليدية، والأطباق الشعبية، والفلكلور ‏الشعبي، ما يساهم في صنع التطوّر والتقدّم الحضاري للاستفادة من مواقعنا الحالية، وصنع ‏التطوّر المدني والاعتزاز والفخر باليوم الوطني.‏

كما ستتضمن الفعالية أوبريتاً وطنياً، ومن المتوقع أن يحضرها آلاف الزوار، وستسلط ‏الضوء على أبرز العرضات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى عروض حية وبرامج ‏متنوعة سيتم تقديمها في قالب مليء بالتشويق، يتمحور حول اليوم الوطني، ويتشارك فيه ‏المواطنون من كل الأعمار في التعبير عن حبهم للوطن.‏ وسيطبع الزوّار بصماتهم على جدار في موقع الفعالية تعبيراً عن حبهم للوطن. أما في منطقة الألعاب التي تناسب جميع الأعمار فسوف يعيش الصغار والكبار أجواء ‏التحدي والفوز، عبر المشاركة بمجموعة من الألعاب الحركية والرياضية وألعاب الحظ. وبعد جولة ممتعة بين الفعاليات المتنوّعة؛ سيجد الزوّار مكاناً للاسترخاء، والاستمتاع بألذ المأكولات العربية ‏والغربية، والمتوفرة لدى عربات الأطعمة المتواجدة في أرض المهرجان، والاستراحة في أماكن مناسبة للأفراد ‏والعوائل. ‏

وتنطلق في سكاكا فعالية “فوق هام السحب” الاحتفالية لمدة ثلاث أيام من 21-23 سبتمبر، وستتمكن العوائل من الاحتفاء بالوطن في أجواء تعزّز الهوية الوطنية، وتنشر الفرح والبهجة في ‏هذا اليوم من خلال فعاليات متنوّعة تناسب جميع الأعمار، تتضمّن فقراتها الفرق الاستعراضية التي يمكن للزوار التفاعل معها بالتصوير والتصفيق، والعروض المسرحية الحيّة، وعروض ‏الضوء والموسيقى، والألعاب الجماعية التي تشعل التنافس بين المتسابقين، والألعاب الهوائية ‏الممتعة.‏