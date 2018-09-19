عروض فولكلورية وألعاب نارية وسينما مفتوحة ضمن رزنامة الترفيه لأهالي الجنوب

المواطن - الرياض

تقدم الهيئة العامة للترفيه عدداً من الفعاليات المميزة في المنطقة الجنوبية لمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وذلك في أجمل الأماكن الطبيعية في الباحة وأبها وجازان ونجران، وتتضمن عروضاً فولكلورية وفنية مستوحاة من تراث المنطقة وموجهة إلى كل فئات المجتمع بهدف إتاحة الفرصة للجميع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

سيكون سكان أبها والباحة على موعد مع فعالية “طلعة وطنية” التي تستمر لمدة أربعة أيام من 21 إلى 24 سبتمبر، والتي تشمل عروضاً ستقام في أبرز أماكن المدينتين هما شارع الفن في أبها، وغابة رغدان الساحرة في الباحة، وقد حرصت هيئة الترفيه على خلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع أفضل المعايير، كما تتضمن فعالية “طلعة وطنية” في نسختها الثالثة العديد من العروض الفولكلورية والتقنية بالإضافة إلى عروض الطبول المعلقة والشاشة الطائرة ونخلة الوفاء والعلم العملاق التفاعلي، وستحكي العروض مجتمعة قصة وطننا الغالي، كما ستقدم لمحة عن مواهب الشباب السعودي المتعددة.

وإلى جانب استمتاعهم بالعروض المختلفة والأكلات الشعبية، سيستمتع الزوار بالمسابقات الموجهة إلى الكبار والصغار وبالمنتجات التي صنعت بأيد سعودية والتي سيتم بيعها خلال الفعالية.

أما مدينة نجران فستحتضن فعالية “يوم الفخر” لمدة 3 أيام من 21 وحتى 23 سبتمبر في وحدة الملاعب، وهي واحدة من أبرز الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، وتتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي حضّرت خصيصاً لهذه المناسبة، والتي من المتوقع أن يحضرها أكثر من 25 ألف زائر.