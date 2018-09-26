عضو بالشورى يطالب بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة

المواطن - الرياض

طالب عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم الأربعاء التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

ومن جانبه، اقترح عضو الشورى حسين المالكي أن تقوم هيئة النقل العام بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.

أما عضو الشورى عبدالرحمن الراشد فرأى أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة، داعيًا إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، طالب عضو الشورى صالح الخثلان أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات الالكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.