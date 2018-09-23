على حدك يا وطنا مرابطين .. هذه رسالة السعوديين إلى الأبطال في يوم الوطن

المواطن - الرياض

وجه مواطنون رسائل تهنئة إلى الأبطال المرابطين على الحد للدفاع عن المملكة في يومها الوطني 88، مستذكرين شهداء الوطن الأبرار الذين تروي دماؤهم الطاهرة أرض المملكة.

وقال عبدالعزيز: “في هذا اليوم لا يوجد أحد أولى بالتهنئة من الرجال الذين بفضلهم بعد الله هذا الوطن يحتفل بكل سعادة.. حتى الشكر قليل في حقكم.. الله ينصركم يا فخرنا”.

وطالبت خديجة بفتح الباب لنساء المملكة للدفاع عنها على الحد، وقالت: “المفروض يفتحون المجال للنساء يرابطون هناك.. أريد أن أذهب إلى الحد لأدافع عن الوطن”.

وهنأت منيرة إبراهيم المرابطين على الحد باليوم الوطني: “كل عام وأنتم سياج الوطن.. كل عام وأنتم فرح الوطن”.

أما محمد العطوي فقال: “حيهم الأبطال الأشاوس.. حيهم الصناديد البواسل؛ قبلة على كل جبين واحد منكم، رحم الله شهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الذكية على ثرى الوطن الطاهر أروع ملاحم التضحية والفداء، اللهم احفظ جنودنا وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم أذناب المجوس الخائبين”.

ولفت عبدالعزيز السلطان إلى أن “كافة موظفي الدولة حصلوا على إجازة إلا المرابطين فَاللهم اجزهم خير الجزاء واحفظهم من شر الأعداء وكن لهم عونًا ونصيرًا اللهم رد غائبهم واشف مريضهم وتقبل الشهداء منهم يا حي يا قيوم.. اللهم أفرحنا بنصرك وردهم سالمين لأهلهم وأدم على بلادنا الأمن والأمان”.

ومن جانبه، وجه علي بن بحر رسالة إلى الأبطال المرابطين: “لكل بطل مرابط أنتم اليوم الوطني والله، وأنتم الفخر والاعتزاز، وأمننا واستقرارنا بعد الله في أيديكم، ونحن في كل مكان نحتفل ومطمئنين لأننا واثقين أن هناك رجال على الحد هم معنى كلمة رجال وهم أماننا بعد الله”.

وفي المقابل، ورغم وقوفهم على الحد للدفاع عن المملكة، وجه المرابطون التهنئة إلى السعوديين بمناسبة اليوم الوطني.

شاهد هنا رسالة تهنئة البواسل المرابطين من منسوبي قوة نجران في الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني الـ88.

هنا رسالة تهاني قواتنا المرابطة على الحد الجنوبي من منسوبي قوة جازان بمناسبة اليوم الوطني.