على طريقة هوليوود.. هروب إرهابي من دورة مياه المحكمة في تونس

المواطن - متابعة

على طريقة أفلام هوليوود تمكن عنصر إرهابي خطير من الفرار من المحكمة هربًا من شباك دورة المياه.

وقال متحدث باسم محكمة المنستير والمهدية إن هذا العنصر يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وقد استغل ضعف الحضور الأمني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس السبت، وطلب من عون الأمن المكلف بمراقبته، قبل عرضه على أنظار النيابة العمومية، الدخول إلى دورة مياه، حيث هرب من الشباك.

وأضاف أن تحقيقا فتح في الغرض ضد كل من سيكشف عنه البحث، للتأكد من احتمالية حصول تغافل أو تواطؤ استغله الموقوف للفرار بحسب راديو الجوهرة إف إم التونسي.