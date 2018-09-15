عيضة المنهالي يعترف: قُبض علي برفقة 32 فتاة مغربية ولكن!

المواطن - متابعة

كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، اليوم السبت، كواليس اعتقاله أثناء تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة مغربية الجنسية.

وقال عيضة المنهالي بعد أن أطلقت السلطات المغربية سراحه وعاد إلى بلاده: إن هدف تواجده داخل الفيلا، التي اقتحمتها الشرطة وألقت القبض على جميع من كان فيها، هو تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.

وتابع عيضة المنهالي أنه تفاجأ باقتحام الشرطة للمكان واعتقال الجميع، بسبب عدم حصول المنتج على رخصة تصوير.

ونفى المنهالي ما أشيع حول اعتقاله داخل فيلا معدة للدعارة برفقة 32 فتاة مغربية و10 أشخاص من جنسيات خليجية، مشددًا على أن الأمر مجرد سوء تفاهم جرت تسويته لا أقل ولا أكثر.

وبحسب ما زعمت بعض المواقع المغربية قبل أيام، داهمت الشرطة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش على إثر شكوى تقدم بها الجيران، وتم ضبط المتهمين وبينهم عيضة المنهالي، بالإضافة إلى مزاعم أخرى تقول إنه كان في حالة سكر.

ووجهت الشرطة بحسب مزاعم هذه المواقع تهمة الدعارة والفساد والسكر إلى الفنان عيضة المنهالي.