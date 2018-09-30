غارة للتحالف تقتل مسؤول التفجيرات لدى الحوثيين و43 انقلابيًّا في الحديدة

المواطن - واس

أعلن الجيش اليمني، مقتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية والمسؤول عن عمليات تفجير المنازل والمرافق الحكومية في المحافظات التي يسيطر عليها المتمردون.

وأكد بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، مقتل القيادي الحوثي حسين حسين يحيى كشيمة وهو قيادي من الدرجة الأولى لدى الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح البيان أن كشيمة لقي مصرعه مع ثلاثة وأربعين عنصرا من الميليشيا بالحديدة في غارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدف تجمعا لميليشيات الحوثي بالحديدة قبل يومين.

وذكر الجيش اليمني، أن القيادي الحوثي تقلد قيادة تدريب العناصر الميدانية وقادة كتائب وفرق ومجموعة في حجة وصعدة وأشرف على تفجير المنازل والمرافق الحكومية في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيات الانقلابية.

وأضاف البيان، الذي نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة- أن الكشيمة كان يتمتع بخبرة كبيرة في زراعة الألغام إيرانية الصنع، والعبوات الناسفة، والألغام البحرية وكانت تعول عليه الميليشيات بدرجة كبيرة في زراعة العبوات الناسفة والألغام في مختلف جبهات القتال.

وتلقى القيادي الحوثي، وفقًا للبيان، تدريبًا عسكريًّا عاليًا في لبنان وإيران عام 2011م وعام 2012م، إضافة إلى دورات ثقافية كتوعية عقدية استمرت ستة أشهر.