غالب كامل يكتب في حب الوطن: مهد الحضارة والمبادئ والقيم

المواطن - الرياض

كتب الإعلامي غالب كامل بضعة أبيات في حب الوطن، ووفاء للوطن الغالي في ذكرى يومه المجيد.

وعلق عليها بقوله “رحم الله المؤسس الباني الذي فتح بعون الله ثم بفطنته وشجاعته، وتكاتف الرجال الأوفياء صفحات في تاريخ العزة والمجد على هذه الأرض المباركة”.

وقال غالب كامل في أبياته:

من ربى نجد الى ارض الحرم ،،،، مهد الحضارة و المباديء والقيم

همم للأعالي دوما ترتقي ،،،، يلامس مجدها اعلى القمم

يرفرف الخفاق فيها عاليا ،،،، يا راية التوحيد يا أغلى علم

رضا الرحمن ما نصبو له ،،،، اكرام ضيوفه اﻻسمى واﻻهم

هذا قولكم في كل حين ،،،، فخر وعز شامخ بين الأمم

عطاء هنا وهناك بذل ،،،، جوابنا للخير كل حين نعم

يرعاكم الله ذخرا للعلا،،،، ملك حكيم وولي عهد ملهم

لله دركم قومي وعشيرتي،،،، أهل الشهامة والمروءة والكرم