غدًا إعلان المرشحين لرئاسة اتحاد القدم .. الفواز على رأسهم

المواطن - طارق سعد

تُعلن لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم غداً الثلاثاء أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة عادل عزت من منصبه.

وكان المرشحون قد قدموا ملفات ترشحهم حتى الخميس الماضي 6 سبتمبر، ليتاح المجال لفحص ملفات الترشيح خلال الأيام الماضية قبل إعلانها غداً الثلاثاء .

وبحسب مصادر خاصة لـ“المواطن” فإن قائمة المرشحين لن تتجاوز الثلاثة أسماء يأتي قصي الفواز على رأسهم، وفعلياً بدأ الفواز في رسم خطته الانتخابية للفوز بأعلى عدد من أصوات ناخبي الجمعية العمومية في الانتخابات التي ستُعقد مراسمها في 2 أكتوبر لتسمية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم .