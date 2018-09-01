غضب في الكويت بعد وفاة طالبين إثر تدريبات شاقة.. تحقيقات ووقف عن العمل‎‏

المواطن - متابعة

ثارت حالة من الغضب العارم، والجدل في الأوساط الكويتیة عقب وفاة طالبین ضابطین وإصابة آخرين بالدفعة 46 بكلیة علي الصباح العسكرية الأربعاء الماضي، بعدما تواترت المعلومات حول وفاتهما إثر تعريض الدفعة لتدريبات شاقة بالكلیة.

وأعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالكويت فتح تحقیق في واقعة وفاة الطالبین هديب السوارج وفالح العازمي، وتعهدتا بإعلان نتائج التحقیق بشفافیة.

ووجه وزير الدفاع الشیخ ناصر الصباح مجلس الدفاع العسكري باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية وبكل شفافیة وحیادية تجاه الواقعة، كما وجه بوقف المحالین إلى التحقیق من المسؤولین ذوي الصلة عن العمل حتى انتهاء إجراءات التحقیق،

وشدد الصباح على ضرورة حرص كل القیادات العسكرية على وحداتهم ومنتسبیها، لاسیما الكلیات والمعاهد والمدارس العسكرية.

وطالب نواب بمجلس الأمة الكويتي بإجراء تحقیق حیادي في وفاة الطالبین الضابطین وإصابة بعض الأفراد، محمّلین بعض الضباط استخدام العقاب القاسي على الرغم من حرارة الشمس.

ونقلت صحیفة “الرأي” الكويتیة عن مصدر عسكري تأكیده أن سبب وفاة الطالبین الضابطین يعود إلى تعرضهما لإجهاد بدني، مبینة أن الطلاب الضباط قضوا وقتاً طويلاً لیومین متتالیین في التدريب تحت أشعة الشمس في المیدان، ما جعلهم يشكون التعب والإرهاق الشديدين، ونقلوا إلى المستشفى.