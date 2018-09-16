غوتيريس: اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا حدث تاريخي والجبير: سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة

المواطن - جدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي جاء برعاية المملكة في جدة اليوم حدث تاريخي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاركته في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام اليوم بحضور وزير الخارجية عادل الجبير.

من جانبه قال الوزير الجبير إن الاتفاق حدث تاريخي سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى توقيع كل من الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، اليوم اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

عقب ذلك، قلد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامة الرئيس الإريتري، ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.