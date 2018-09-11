غوغل تطلق ميزة لتسهيل البحث عن الوظائف بالعربية في المملكة

المواطن - متابعة

أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة ضمن تطبيق محرك بحثها، تتيح البحث عن فرص عمل، حيث يجد المستخدمون من اليوم سلسلة من النتائج عبر الويب على صفحة نتائج بحث غوغل الرئيسية بعد إدخال استعلام متعلق بالوظيفة باللغة العربية مثل “وظائف قريبة مني”، مما يلبي احتياجاتهم الفريدة.

وتتضمن النتائج تفاصيل لكل منصب وظيفي مثل موقعه الدقيق وتاريخ نشره وتفاصيل حول الوظيفة من صاحب العمل، وبمجرد اتخاذ قرار التقدم لوظيفة ما، سيعاد توجيه المستخدم إلى موقع الشركاء حيث تم نشر الشاغر لأول مرة، ويمكن أن يستغرق البحث عن وظيفة وقتاً طويلاً، كما أن مواكبة الوظائف الجديدة التي يتم نشرها على مدار اليوم قد يكون صعباً ولهذا السبب فإن الميزة الجديدة تمكن المستخدمين من تشغيل التنبيهات لتلقي إشعار عبر البريد الإلكتروني كلما تم نشر وظائف جديدة.

وتعتبر هذه الميزة الأحدث من سلسلة ميزات تقوم جوجل بتحديثها لمحرك البحث الخاص بها باللغة العربية هذا العام مثل منشورات جوجل وتجربة البحث أثناء رمضان، وتعاونت الشركة مع ١١ من مواقع التوظيف المحلية والإقليمية من جميع أنحاء الوطن العربي، ومنها BAYT وNOVOJO وREKRUT وWUZZUF وJOBZELLA وWZAYEF وAKHTABOOT وLAIMOON وGULFTALENT وEMPLOITIC.

ويأتي هذا التحديث بعد إطلاق مبادرة مهارات من غوغل، وهو برنامج بناء المهارات الرقمية الذي أطلقته الشركة في شهر أبريل الماضي لتزويد الملايين من الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم بالمهارات الرقمية الأساسية المصممة لمساعدة مساراتهم الوظيفية وأعمالهم من خلال الدورات الدراسية عبر الإنترنت، وبذلك يمكنك الآن الحصول على شهادة في المهارات الرقمية عند إتمام الدورة التدريبية الكاملة والتقدم للحصول على وظائف مختلفة دون الحاجة إلى مغادرة نفس نافذة المتصفح.

وتوضح البيانات الداخلية للشركة تفضيلات الوظائف على المستوى الإقليمي والمحلي، إذ تصدرت وظائف في قطاعات التعليم والغذاء والسفر أعلى لائحة الأعمال الأكثر رواجاً في ٢٠١٧ في الإمارات العربية المتحدة، أما في المملكة العربية السعودية، فقد تصدرت وظائف الخدمة المدنية وكل من قطاعات الإعلام والعام أعلى اللائحة، في حين تصدرت قطاعات النقل والهندسة والقانون أعلى القائمة في مصر.

وسوف تتاح الميزة للمستخدمين في ١٥ بلداً عربياً هي: المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتونس ولبنان والمغرب والجزائر والعراق والبحرين والكويت وقطر وفلسطين وعمان ولبنان.