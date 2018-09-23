غويدي: لن نعتمد على نتيجة مباراة الذهاب أمام المحرق

المواطن - مروة نبيل

أكد الأرجنتيني بابلو غويدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يسعى لتحقيق الفوز أمام المحرق البحريني؛ لضمان التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال غويدي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النادي الأهلي والمحرق، الذي عُقد اليوم الأحد: “تنتظرنا مواجهة صعبة، وسنبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، وسندخل المباراة بكل قوة، ولن نعتمد على نتيجة مباراة الذهاب في البحرين”.

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته بشأن مباراة إياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال قائلًا: “مباريات الكؤوس لا مجال فيها للتعويض أو التفريط إذا ما أراد الفريق المُضي قدمًا في البطولة، ومن هنا تأتي أهمية المواجهة”.

واختتم الأرجنتيني بابلو غويدي، تصريحاته قائلًا: “نعمل كجهاز فني على تنظيم الأحمال البدنية للاعبين من أجل الابتعاد عن الإصابات، ولدينا برنامج بدني منظم لمواجهة ضغط المباريات في كافة البطولات التي نُشارك فيها”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المحرق البحريني، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تمكن من الفوز على المحرق البحريني في ذهاب دور الـ32، بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت بالمنامة، ليدخل مواجهة الغد بأفضلية كبيرة، خاصة أنها مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.