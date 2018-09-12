فتحة ضخمة تظهر في الشمس وهذا تأثيرها اليوم على الأرض!

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قال علماء: إن عاصفة شمسية قد تضرب الغلاف الجوي، اليوم الأربعاء، ويمكن أن تضر بمصادر الطاقة وتؤثر على أجهزة التلفزيون الفضائية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ظهرت فتحة ضخمة في الشمس، مع بروز شفق قطبي كبير سيغطى مساحات من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.

وحذر العلماء من أن العاصفة الشمسية قد تؤثر على سطح الكوكب مثل أنظمة “جي بي إس” والإشارات اللاسلكية، وتزعج كذلك شركات الطيران.

وحددت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مستوى العاصفة الشمسية في G2، الذي يعتبر “معتدلًا”، مقارنة مع المستوى الرابع والخامس.

وقالت الهيئة: “نتوقع أن تكون عاصفة عادية وبسيطة إلى حد ما”.