فحص هلالي خاص لـ البريك

المواطن - محمد سمعه

خضع اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، لفحص طبي، اليوم، وذلك بعد إصابته بالتواء في مفصل القدم خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على “تويتر” أن الزعيم قرر فحص اللاعب محمد البريك؛ للاطمئنان عليه ومعرفة موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة للزعيم.

وكان محمد البريك تألق في مباراة الهلال والشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال، حيث سجل هدف الفوز الوحيد للزعيم في لقاء الشباب العماني في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

شارك محمد البريك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا، حيث لعب أمام منتخب روسيا ومنتخب الأوروغواي ومنتخب مصر.

قرر خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر في الفترة الأخيرة استدعاء اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر في مركز الظهير الأيمن.