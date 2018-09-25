فعاليات عسير تُسعد 200 ألف زائر في 3 أيام والسر في طلعة وطنية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رعى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وبحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه طلعة وطنية، بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني، وذلك مساء أمس بشارع الفن بأبها.

وفور وصوله أعطى الأمير فيصل بن خالد إشارة البدء بانطلاق المسيرة الوطنية، ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة ترحيبية لممثل هيئة الترفيه فيصل المهيري رحب خلالها بأمير منطقة عسير ونائبه والحضور، مبينًا أن هيئة الترفيه نجحت في إقامة العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني في منطقة عسير والتي تأتي في مقدمتها فعالية طلعة وطنية نجحت في إسعاد أكثر من 200 ألف زائر خلال 3 أيام، وهو ما فاق التوقعات مما يدل على التفاعل الكبير من أبناء المنطقة لمثل هذه الفعاليات الوطنية، مقدمًا شكره لأمير منطقة عسير ونائبه على دعمهما الدائم لكل أنشطة الهيئة العامة للترفيه المقامة في منطقة عسير.

وعقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مدمجًا بين العرضة الجنوبية وعرض الطبول الطائرة من دولة النمسا، ثم فيلمًا عن تاريخ المملكة حتى مستقبلها بعنوان “في عيون سلمان”.

وفي نهاية الحفل شاهد الجميع عروض لأفلام قصيرة عن اليوم الوطني مصحوبة بعدد من الأغاني الوطنية.

وحضر الحفل وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

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