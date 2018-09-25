فورميلا إي الدرعية .. مرحبًا بالعالم في المملكة

المواطن - الرياض

مرحباً بالعالم في المملكة، رسالة تجسد المكانة التي وصلت إليها المملكة، والتي أهلتها لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الفريد من نوعه ولأول مرة، في الدرعية.

وستستضيف الدرعيّة التاريخيّة، العاصمة الأولى للمملكة العربيّة السعوديّة، أكثر من 40,000 مشجّع لحضور سباق شهر ديسمبر، الذي يعد أول سباقات الفورميلا إي في الشرق الأوسط، وأول سباق لفورميلا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز “جين 2”.

حدث عالمي فريد

وبهذا الحدث العالمي على أرض المملكة، يتحول حلم كثير من عشاق السيارات في المملكة إلى حقيقة باستضافة بطولة فورمولا E، حيث تعد المملكة مكاناً مثالياً لإقامة سباقات سيارات فورميلا E.

وبالتأكيد فإن استضافة سباقات سيارات فورميلا E يؤثر إيجابياً على المجتمع السعودي، ويحفز الجمهور للانضمام إلى هذه الرياضة مستقبلًا.

ومن فوائد هذا الحدث العالمي وتنظيم سباق فورميلا إي الدرعية استحداث فرص وظيفية جديدة للشباب، إما كرياضيين يشاركون في مثل هذه السباقات العالمية أو فنيين ومهندسين أو مديري فرق.

كما يساهم فورميلا إي الدرعية في إشباع شغف السعوديين برياضة السيارات حيث هناك أبطال وصلوا إلى العالمية في سباقات الرالي والسحب، كما يتضمن السباق رسائل توعوية لتوعية الشباب الذين يعرضون حياتهم والآخرين للخطر بسبب التفحيط والسرعة في الشوارع بوجود أماكن ذات معايير عالية الأمان يمكنهم ممارسة هوياتهم فيها.

إظهار الإرث الثقافي والتاريخي

ويأتي اختيار محافظة الدرعية لسباق الفورمولاE ليؤكد اهتمام المملكة بإظهار إرثها الثقافي والتاريخي، كما أن مشاركة المرأة السعودية في مثل هذه السباقات أو تنظيمها يؤكد على تمكين المرأة ودعم مشاركاتها المجتمعية، كما يمثل الشباب النسبة الأكبر من المواطنين السعوديين لذا يأتي حرص القيادة على دعم اهتماماتهم الرياضية والترفيهية.

ويعكس تنوع المدن والمحافظات السعودية المناسبة والمستعدة لاستضافة البطولات الدولية كترويج للتنوع الحضاري والتراثي في المملكة ما يعزز السياحة الداخلية ويجذب السياح إلى زيارتها.

ومما لا شك فيه أن استضافة البطولات الدولية والإعلاميين الدوليين يسهم في نقل الصورة الحقيقية الإيجابية عن المملكة وشعبها في الإعلام الدولي، كذلك يساهم في دمج التكنولوجيا الحديثة بالتراث الغني للمملكة من خلال إقامة السباق في الدرعية يعكس النقلة الحضارية التي تسعى إليها رؤية 2030.

الترويج لسياحة المملكة عالمياً

ويساهم تنظيم فورميلا إي الدرعية على أرض المملكة، في الترويج للسياحة في المملكة وإيصال رسالة ضمنية مفادها أن المملكة تعمل على استضافة أنشطة دولية ستزيد من الانفتاح على السياحة الدولية.

وتسهم هذه الأحداث في تدريب الشباب السعودي على تنظيم الفعاليات والمسابقات ووسائل الأمن والسلامة وإدارة الحشود حسب المعايير الدولية، كما تساعد على فتح باب التطوع أمام الشباب والفتيات للمشاركة في مثل هذه المحافل الدولية، بما يعود عليهم بالخبرات وصقل مهاراتهم.