فيديو .. الجبير يسخر من كندا: هل نحن جمهورية الموز؟

المواطن - الرياض

اعترض وزير الخارجية عادل الجبير على تدخل كندا في الشأن الداخلي للمملكة، موجهًا تساؤلاً لها “هل نحن جمهورية موز”؟

وأكد الجبير في كلمته، أمس الأربعاء، أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي موجهًا حديثه للكنديين: “يمكنكم انتقادنا حول حقوق الإنسان.. الولايات المتحدة الأميركية تفعل ذلك والاتحاد الأوروبي والفرنسيون والألمان.. هذا حقكم ويمكنكم الجلوس معنا والتحدث حول ذلك لكن المطالبة بإطلاق السراح الفوري.. ماذا تظنون هل نحن جمهورية الموز”؟

وتابع الجبير: إذا لم نتخذ خطوات فإننا سنكون ضعفاء وإذا اتخذنا إجراءات ستتضرر علاقاتنا بدول صديقة، ونحن لم نفعل ذلك بل كندا فعلت وعليها إصلاح ما فعلته، وهم مدينون لنا باعتذار”، مشددًا على أن المملكة لن تقبل أن تكون ورقة سياسية يراد التنفع بها في الداخل الكندي.

وكشف الجبير أن إنهاء الأزمة سهل ويتمثل في الاعتذار والاعتراف بالخطأ من الجانب الكندي.

ويُطلق مصطلح “جمهورية الموز” لازدراء دولة غير مستقرة سياسيًا، وليس لها ثقل سياسي واقتصادي بين دول العالم.