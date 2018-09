فيديو.. سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تشارك بمظاهرات : الشعب يريد إسقاط النظام

المواطن - متابعة

مارست السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي دبلوماسية من نوع جديد وصفها البعض بدبلوماسية مكبرات الصوت حين شاركت في مظاهرة معارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام مقر الأمم المتحدة.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجمع عدد من معارضي نظام فنزويلا في تظاهرة للتنديد بسياساته فما كان من السفيرة الأمريكية إلا أن حملت مكبر الصوت وشاركت المتظاهرين هتافهم.

وقالت هايلي “سنكافح من أجل فنزويلا وسنواصل طريقنا حتى رحيل مادورو”، وأضافت “نحتاج إلى أن تصل أصواتكم وأقول لكن أيضا إن صوت الولايات المتحدة سيكون قويا”.

وكان ترامب أوضح في وقت سابق أن كل الخيارات متاحة للتعامل مع فنزويلا.

Megaphone diplomacy: US Ambassador to UN Nikki Haley addresses some 100 Venezuelan protesters in New York who are calling for US intervention to stop the ongoing crisis in their country pic.twitter.com/VdZPwnpCWc

— AFP news agency (@AFP) September 28, 2018