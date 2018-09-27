فيديو.. عبدالله بن زايد يزور تركي آل الشيخ في نيويورك للاطمئنان على صحته

المواطن - الرياض

زار وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، مساء أمس الأربعاء، أخيه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ للاطمئنان على صحته في نيويورك.

وأظهر مقطع فيديو استقبال تركي آل الشيخ لعبدالله بن زايد الذي زاره للاطمئنان على صحته بعد الفحوص الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأميركية.

وعكست الزيارة العلاقة الأخوية التي تجمع وزير خارجية الإمارات بالمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، الذي استقبل ابن زايد بالعناق وجلسوا معاً في مقر إقامة آل الشيخ لتبادل الأحاديث الودية.