فيديو.. لحظة اغتيال طبيب عراقي بعد أيام من مقتل تارة فارس

المواطن - بغداد

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال مسلحين مجهولين معاون طبيب بصحة البصرة لدى خروجه من المستشفى التعليمي بالمحافظة، الأمر الذي أثار موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبين المقطع المتداول لحظة اغتيال الموظف بعدما اقتربت منه سيارة من نوع ” بيك أب نيفارا ” في أحد الشوارع العامة، وقام أشخاص فيها باستهدافه بأسلحتهم واغتياله، وفروا هاربين.

وكان مقطع فيديو قد أظهر لحظة اغتيال تارة فارس، وصيفة ملكة جمال العراق وعارضة الأزياء، بـ3 طلقات نارية في العاصمة بغداد.

وبيّن الفيديو، اقتراب شخص من شباك سيارة تارة فارس وإطلاقه النار عليها، وفر هاربًا على متن دراجة نارية يقودها شخص آخر.

ولقيت عارضة الأزياء تارة فارس حتفها قبل ثلاثة أيام إثر تعرضها لـ3 طلقات نارية داخل سيارتها ببغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل تارة فارس بطلقات نارية في العاصمة بغداد، حيث قال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية: إن جثة تارة فارس وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، وكانت مصابة بثلاث طلقات نارية، اثنتين في الرأس والثالثة بمنطقة الصدر.