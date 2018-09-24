فيديو.. نسور الجو يقدمون عرضًا مميزًا في سماء جدة

فيديو.. نسور الجو يقدمون عرضًا مميزًا في سماء جدة

2018/09/24
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية أمس الأحد عرضًا جويًا في سماء جدة بمناسبة اليوم الوطني 88⁠.

وشارك في العرض الجوي كل من فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران؛ وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ88.

كما شاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو وf15s وf15c وطائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلاؤها باللون الأخضر وشعارات المملكة خصيصًا لهذه المناسبة.

 


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