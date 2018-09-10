فيديو وصور.. دهس مستمر في الدغارير وحاكمة والجهات المعنية تتجاهل!

المواطن - علي شيبان - جازان

لا زال مسلسل دهس أرواح الأبرياء في تقاطع قرية الدغارير وحاكمة الدغارير التابعة لمحافظة صامطة مستمرًّا، وقد تكرر خلال هذه السنة أكثر من 3 مرات؛ ما دفع أهالي القريتين ومرتادي الطريق السريع بين المسارحة- صامطة للتذمر من خطورة هذا الشارع.

وقال حسن دغريري في تصريحات إلى “المواطن“: إن من المعروف كون المنطقة التي تقطع بين قرية الدغارير وحاكمة الدغارير تشهد حركة تجارية، لأن بها مطاعم وأسواقًا وتموينات، ولكن ازداد هذه الشارع خطورة على المواطنين بسبب الطريق الدولي الرابط بين صامطة والمسارحة والسرعة الجنونية للسائقين في هذا المكان.

وأضاف الدغريري أن “القادم من حاكمة الدغارير يضطر لإيقاف سيارته جانبًا وقطع الشارع مشيًا من أجل أخذ بعض الأغراض من سوق الخضار والفواكه في قرية الدغارير أو بعض المستلزمات الطبية من الصيدلية والخطورة تكمن في طريق العبور إلى الجهة المقابلة؛ وذلك بسبب السرعة الزائدة للسائقين”.

وأوضح الدغريري أنه وقعت حادثة دهس لأحد كبار السن يدعى يحيى دغريري يوم أمس الأحد في نفس المنطقة؛ مما أدى إلى وفاته؛ وذلك بسبب أحد المتهورين الذين تركوه ولاذوا بالفرار.

ومن جانبه، قال علاء دغريري: إن المنطقة تطالب منذ أكثر من 4 سنوات بعمل مطبات تهدئة فقط، ولكن لم يجدوا أي اهتمام من قبل الجهات المعنية مع العلم أن حالات الدهس تتكرر في هذا الشارع كل سنة وخاصة لعابري الطريق من كبار السن والأطفال، متسائلًا: “إلى متى يتكرر هذا المسلسل والجهات المعنية ساكنة لا تتحرك؟!”.

الجدير بالذكر أن “المواطن” قد سلطت الضوء في تقرير سابق عن خطورة هذا التقاطع وإزهاق أرواح أبرياء في وقت سابق، وذلك بتاريخ 25/ 3/ 2018م.