فيديو يحبس الأنفاس.. رجلان يتسلقان مبنى لإنقاذ طفلة تتدلى من نافذة

فيديو يحبس الأنفاس.. رجلان يتسلقان مبنى لإنقاذ طفلة تتدلى من نافذة

2018/09/11
الساعة 2:19 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسلق رجلان مبنى لإنقاذ طفلة تتدلى من نافذة بالطابق الرابع.

والحادث وقع في مدينة تشانغسو الصينية، حيث لاحظ رجلان يسيران في المنطقة طفلة عالقة في نافذة وقررا إنقاذها، وأظهرت لقطات تم مشاركتها عبر تويتر الرجلين يتسلقان المبنى السكني ويحاولان إنقاذ الطفلة.

وذكرت التقارير المحلية أن عائلة الطفلة تركتها في المنزل أثناء نومها وعندما استيقظت تمكنت من فتح النافذة والخروج منها، وقال والد الطفلة: إنه يشعر بالامتنان للرجلين لإنقاذ طفلته.

 

 


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