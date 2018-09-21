فيلم إيراني يفضح الملالي يترشح لأوسكار .. والحرس الثوري يستميت لمنعه

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أثار أحد الأفلام الإيرانية موجة غضب جديدة لدى الشعب تجاه نظام الملالي وحرسه الثوري، خاصة بعد أن وضعوا عراقيل في طريق مشاركته بمهرجان أوسكار السينمائي العالمي.

الفيلم الذي يُسلط الضوء على العديد من الأوجه المظلمة للحياة الاجتماعية داخل إيران، أثار موجة غضب لدى الشعب الإيراني، والذي رأى أنه يُمثل صورة واقعية للحياة اليومية تحت وطأة نظام الملالي الظالم، وذلك حسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وقالت فرانس برس: إن فيلم “بلا تاريخ بلا توقيع” والذي حصد عدة جوائز في محافل سينمائية دولية في وقت سابق، بات الآن مُهددًا من جانب الحرس الثوري، والذي يُفضل أن يكون الفيلم المشارك من إنتاجه ويعبر عن رؤيته للأحداث.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن التوجه الشعبي يرى أن نقل الصورة الكاملة للأحداث والوقائع الاجتماعية داخل إيران هو القيمة التي يجب التركيز عليها بشكل رئيسي في الأفلام، بما في ذلك التي تشارك بالمحافل الدولية.

ويحكي الفيلم معاناة رجلين مع عذاب الضمير بعد أن قتلا طفلًا أثناء قيادة السيارة، كما يرصد العمل السينمائي أيضًا العديد من أوجه المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشعب الإيراني في بلاده خلال الفترة الحالية.

وترى وسائل الإعلام الإيرانية غير التابعة لنظام الملالي أن هذا الفيلم يمثل فرصة ذهبية للشعب الإيراني في عرض مأساته الاجتماعية بشكل واضح للعالم، خاصة وأن موجاته الثورية تُقابل بالعديد من المجازر التي يرتكبها الحرس الثوري وعناصره في الشوارع الإيرانية.