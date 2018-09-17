فيلم The Nun يحصد 135 مليون دولار في أول 3 أيام

المواطن - سعد البحيري

حقق فيلم The Nun قفزة هائلة في حصيلة إيرادات شباك التذاكر في الأسبوع الأول لعرضه في الولايات المتحدة.

والمعروف أن فيلم The Nun أو الراهبة هو فيلم رعب من إخراج كورين هاردي وسيناريو غاري دوبرمان عن قصة كتبها دوبرمان وجيمس وان.

الفيلم هو الخامس ضمن عالم الشعوذة، وهو من بطولة تايسا فارميجا،ديميان بيشير وجوناس بولكيت.

تدور قصة فيلم The Nun حول راهبة شابة تنتحر في ظروف غامضة، في إحدى أديرة رومانيا، وعلى إثر هذه الحادثة يرسل كاهن يملك ماضيًا مظلمًا من قبل الفاتيكان بصحبة إحدى المتدربات في سلك الرهبنة للتحقيق في الحادثة، حيث يكشفان عن سر مظلم هناك، ويصيرا في مواجهة الراهبة ذات الكينونة الشيطانية، وتتحول الأمور إلى ساحة معركة بين قوتين غير متكافئتين.

جنى فيلم The Nun حوالي 57.3 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و79.3 في المناطق الأخرى ليصبح مجموع ما جمعه في جميع أنحاء العالم 136.6 مليون دولار حتى يوم 10 سبتمبر 2018،في مقابل ميزانية تبلغ 22 مليون دولار.

فيلم The Nun من بطولة تايسا فارميجا في دور الأخت إيرين ، ديميان بيشير في دور الأب بيرك ، بوني آرونز في دور الراهبة الشريرة ، تشارلوت هوب في دور الأخت فيكتوريا جوناس بولكيت في دور فرنشي ، أنجريد بيسو في دور الأخت وانا.

كان من المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة يوم 13 يوليو 2018. لكن في فبراير 2018 تقرر تأجيل عرض الفيلم إلى 7 سبتمبر 2018. في 13 يونيو 2018 تم عرض أول تشويقة للفيلم.

وفي أغسطس قام موقع اليوتيوب بحذف فيديو دعائي للفيلم بسبب وجود قفزة التخويف في الفيديو وهو ما ينتهك قواعد الموقع.