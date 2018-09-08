في أقل من 24 ساعة.. الإطاحة بالوافد المتحرش بالبائعات

المواطن - المدينة المنورة

أطاحت دوريات الأمن بالمدينة المنورة، بالوافد الذي قام بالتحرش بالبائعات في أحد المجمعات التجارية، وجارٍ الآن تسليمه للجهات المختصة.

عمل المدينة يتفاعل

وكان المتحدث بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة أحمد السناني قد أعلن بالأمس بأنه تم تحديد المجمع التجاري الذي كان به “التحرش”.

وأضاف أن مفتشي فرع الوزارة وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء.

بيئة عمل صالحة

وقال السناني بأن هدف فرع الوزارة بالمنطقة بعث رسالة لبناتنا الموظفات بالقطاع الخاص أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقف مع الجميع ويهمها توفير بيئة العمل الصالحة لهم، وسيتم القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة، مناشداً الجميع بأن من لديه أي بلاغ أن يتقدم بشكوى بالاتصال على رقم الوزارة ١٩٩١١ وعلى رقم الحماية ١٩١٩.

توجيه النائب العام

وكان النائب العام، قد وجه بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

يُذكر أن الوافد ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرش ببائعات في محل للملابس النسائية بفعل غير أخلاقي؛ ووثقت إحدى البائعات الواقعة وطردته من المكان.