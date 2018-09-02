في أول يوم دراسي .. بسمة أمل تكسو وجوه الأطفال المعوقين بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل القسم التعليمي بمركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم طلابه المعوقين، وقد رحبت معلمات ومشرفات القسم بالأطفال، كما عبرن عن شكرهن للأطفال على حضورهم واجتهادهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

كما تمت استضافة الجدد منهم في الفصول الدراسية وتم تعريفهم عليها وعلى معلماتهم، ثم أقيم نشاط ترفيهي للأطفال قدم خلاله القسم الهدايا لهم، بعد ذلك تسلم أطفال المركز الكتب والوسائل التعليمية، الجدير بالذكر أنه تم دمج 11 من طلاب المركز العام المنقضي في مدارس التعليم العام، وهو أحد أهم أهداف المركز.

من جهته رحب عبدالله المحسني، مدير مركز الجمعية بعسير، بالأطفال متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال رحلتهم الدراسية الجديدة.. معرباً عن شكره وتقديره للمعلمات، ولفريق العمل بالمركز كافة، الذي يقف خلف العملية التعليمية والتأهيلية والتطويرية التي يشهدها المركز.