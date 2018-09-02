في أول يوم دراسي.. رسائل الفجر تطرق هواتف المعلمين والمعلمات

المواطن- الرياض

تلقى المعلمون والمعلمات عبر جوالاتهم رسائل التهنئة من الوزارة في فجر أول يوم دراسي بعد انقضاء إجازة نهاية العام.

وحرصت وزارة التعليم على تهنئة المعلمين والمعلمات بالعام الدراسي الجديد، عبر رسائل نصية إلى هواتفهم مع بزوغ فجر اليوم الأحد في أول يوم دراسي.

وأثنى المعلمون بهذه الرسائل ودورها في بث التفاؤل بين المعلمين وعدوها حافزاً للعديد منهم لبذل العطاء والجهد لخدمة الدين والوطن.

وحرصت وزارة التعليم منذ فجر أول يوم دراسي على إرسال رسائل تهنئة للمعلمين والمعلمات، على هواتفهم.

واحتوت هذه الرسائل، على أمنيات الوزارة للمعلمين والمعلمات، بعام دراسي حافل بالنجاح ولأبناء وطنٍ طموح هم مستقبله، ليحققوا أحلامهم وتطلعات أولياء أمورهم وتطلعات القيادة الرشيدة.