في كأس زايد اليوم.. الهلال يواجه الشباب.. والنصر يلعب مع الجزيرة

المواطن - مروة نبيل

تواصل مواجهات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال منافساتها، مساء اليوم السبت، بـ3 مباريات لحسم التأهل إلى دور الـ16.

وتنطلق مباريات اليوم من كأس زايد للأندية الأبطال، بالمباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العُماني بنظيره الهلال، عند الساعة السادسة مساءً، على ملعب إستاد السيب بالعاصمة مسقط.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والشباب اليوم، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بفوزه بهدف دون رد، فيما يأمل الفريق العُماني استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز في اللقاء.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي، على إستاد فيصل بن فهد بالملز، عند الساعة الثامنة ونصف مساءً، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الجزيرة الإماراتي اليوم بهدف تحقيق الفوز، خاصة أن اللقاء مُقام على أرضه ووسط جمهوره، فيما يأمل فخر أبو ظبي تعويض خسارته أمام العالمي بهدفين مقابل هدف في مواجهة الإياب، للتأهل إلى دور الـ16.

وتُختتم مباريات اليوم في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، عند الساعة التاسعة مساءً، بمباراة الرجاء البيضاوي المغربي والسلام زغرتا اللبناني، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الرجاء البيضاوي والسلام زغرتا اللبناني، قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المرداشية.