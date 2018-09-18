في مشهد مؤثر.. محايل تودع الشهيد الأسمري

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدى جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة عصر اليوم , صلاة الميت على العريف ناصر بن عبد الله محمد الأسمري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس , الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

فيما عبرت أسرة شهيد الواجب من جانبها عن فخرها واعتزازها باستشهاد ابنها في ميدان العزة والكرامة ، مشيرة إلى أن استشهاد ابنها دفاعا عن الوطن وسام فخر لها, مؤكدة إيمانها العميق بقضاء الله وقدره, داعية الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.