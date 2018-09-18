في ندوة عقدت بالأمم المتحدة.. يمنية تطالب بمحاكمة الحوثيين على جرائمهم ضد المرأة

المواطن - واس

ناشدت الناشطة الحقوقية اليمنية وفاء الصغير في ندوة عقدت في الأمم المتحدة في إطار أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان, المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لدعم المرأة اليمنية ومساعدتها خاصة اللاتي تعرضن للعنف من وراء الممارسات الحوثية ضد حقوق الإنسان.

وطالبت الصغير بمحاكمة القيادات العسكرية والميدانية لميليشيا الحوثي وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على الجرائم الجسيمة التي ارتكبوها بحق المرأة اليمنية, داعية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الضغط على الطرف الذي يعرقل المفاوضات السياسية لجلبه إلى مائدة التفاوض وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325, ووضع خطة وطنية لتطبيقه وادانة جميع الانتهاكات بحق المرأة اليمنية.

كما طالبت بتقديم المعونات والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية التي يمكن لضحايا الانتهاكات اللجوء إليها سواء في المجتمع أو في مخيمات النزوح, مشيرة إلى الوقفات التي نظمتها رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرياً، مبينة أن هذه الوقفات توجه رسائل واستغاثات لمجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.