قدم اعتراضه إلى حساب المواطن قبل 4 أسابيع فمتى يصل الرد؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن من تأخر برنامج حساب المواطن في دراسة اعتراضه، بعد أن قدمه قبل 4 أسابيع تقريبًا، ولكن لم يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض حتى اليوم الاثنين.

وأكد المواطن “حربي” أنه كان ضمن المستفيدين من دعم حساب المواطن لمدة 6 أشهر، ولكن فجأة توقف الدعم بسبب سجل تجاري قديم وتم شطبه، موضحًا أنه تقدم باعتراض إلى البرنامج قبل 4 أسابيع ولكم لم يصل له الرد بعد، متسائلًا عن السبب.

ورد حساب المواطن على “حربي” بالقول: “الرجاء الانتظار سيتم دراسة أهليتك في دورة الأهلية القادمة وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك من خلال زيارة حسابك قائمة دراسة الأهلية”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن الاثنين الماضي، عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.