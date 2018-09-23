قرقاش: زج الملالي باسم الإمارات في هجوم الأهواز محاولة للتنفيس المحلي

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن محاولات نظام الملالي الزج باسم الإمارات في الهجوم الذي وقع في الأهواز تعد هروبًا من الضغوط الداخلية.

وقال قرقاش: التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي.

وأضاف : موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها.

وكان حوالي 30 من الحرس الثوري الإيراني قتلوا أمس في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز فيما أصيب 60 آخرون بين عسكريين ومدنيين.