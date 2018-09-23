قرقاش: زج الملالي باسم الإمارات في هجوم الأهواز محاولة للتنفيس المحلي

قرقاش: زج الملالي باسم الإمارات في هجوم الأهواز محاولة للتنفيس المحلي

2018/09/23
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن محاولات نظام الملالي الزج باسم الإمارات في الهجوم الذي وقع في الأهواز تعد هروبًا من الضغوط الداخلية.

وقال قرقاش: التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي.
وأضاف : موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها.
وكان حوالي 30 من الحرس الثوري الإيراني قتلوا أمس في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز فيما أصيب  60 آخرون بين عسكريين ومدنيين.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :