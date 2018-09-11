قصي الفواز وحيداً في سباق الترشح لرئاسة اتحاد القدم

المواطن - طارق سعد

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن اسماً واحداً فقط هو قصي الفواز، تقدّم لسباق الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد استقالة عادل عزت.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن فتح المجال لتقديم الطعون ضد المرشح أو التظلم بسبب الاستبعاد بداية من الأربعاء 12 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر.

يُذكر أن “المواطن” أشارت في يوم أمس أن قصي الفواز يُعد على رأس قائمة المرشحين لدخول سباق الانتخابات.