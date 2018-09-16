قنصلية المملكة لدى هونج كونج توجه رسالة تحذير للمواطنين

المواطن - الرياض

ناشدت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج المواطنين والمبتعثين بتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة لتفادي أخطار الإعصار والتقلبات الجوية هناك.

وحذرت القنصلية العامة، في بيان لها، المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأن الإعصار لا يزال مستمراً مع أمطار شديدة وتأمل البقاء في مقر الإقامة وعدم الخروج.

يذكر أن إعصاراً قوياً يتجه صوب هونج كونج والسواحل الصينية، اليوم الأحد، واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي، بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 25 قتلى.

أقوى إعصار استوائي

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي، يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحاً تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهى الأقوى في المحيط الأطلنطي.

وقالت وكالة الطوارئ الوطنية في الفلبين إن عاملي إنقاذ قُتلا أثناء محاولاتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضى في منطقة كورديليرا الجبلية، بينما قالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.

إجلاء آلاف السكان

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج ويتجه غرباً صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وقال مرصد هونج كونج: “وفقاً للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة “0200 بتوقيت جرينتش”.

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي اليوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.