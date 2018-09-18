قهوة عربية .. مسرحية نسائية تجسد الفجوة بين الطيبين وجيل الآيباد

المواطن - شيخة الشيباني

انطلاقًا من أرض جازان، الحد الجنوبي للأبطال البواسل الذين يدافعون عن دينهم ووطنهم، تعرض بلدية صامطة بالتعاون مع المنتج ريان مرزا المسرحية النسائية قهوة عربية.

المسرحية تحكي عن الصراع بين جيل “الطيبين” و جيل “الآيباد” بسبب الفجوة الكبيرة التي خلقتها التقنيات والتكنولوجيا عبر الزمن, والتي طمست بعض العادات والتقاليد, وقللت من التواصل الأسري الذي أصبح شبه معدوم.

وتستعرض مؤلفة ومخرجة المسرحية الفنانة لورين عيسى الحاضر وما يغلب عليه من تفكك بينما يعيش كل فرد داخل الأسرة وخارجها في عالمه الخاص, والماضي الجميل وكيف كان المجتمع أكثر تماسكاً وألفة.

وفي تصريح لـ”المواطن” أكدت الفنانة لورين عيسى أن الهدف من المسرحية هو استذكار ذاك الحنين وتلك المحبة التي كانت سائدة بين أفراد الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عندما كان أكثر بساطة.

وتابعت: ” مسار أحداث المسرحية التي تدور بين فتاتين من الماضي وأخريين من الحاضر، سيعالج بعض قضايا المجتمع بطريقة كوميدية ذات بعد اجتماعي عميق يتنقل بنا بين الماضي العريق والحاضر المختلف, وما قدمه الوطن ولا يزال يقدمه لكل مواطن ومواطنة”.

يذكر أن العمل سوف يعرض يومي الجمعة والسبت القادمين في مدينة جيزان, تزامناً مع احتفالات كافة المناطق باليوم الوطني للمملكة , وسيكون من بطولة كل من الفنانة القديرة مريم الغامدي, والفنانات شهد محمد, رجاء الحاضي, منال العيسى, وريفان كنعان, وتحت إشراف الكاتبة والمخرجة لورين عيسى وبمساعدة شوشو..

وأعربت الفنانة منال العيسى في تصريح لـ”المواطن” عن سعادتها بالمشاركة في المسرحية خاصة أنها ستقام في منطقة عزيزة علينا جميعا وفي مناسبة وطنية غالية.