قُطع عنه دعم حساب المواطن بسبب السجل التجاري فهل يُصرف بأثر رجعي؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا المواطن علي الجواد من قطع دعم برنامج حساب المواطن عنه قبل شهرين؛ بسبب وجود سجل تجاري لم يسجله في البرنامج.

وقال الجواد في شكواه إنه شطب السجل التجاري الخاص به في اليوم التالي من عدم نزول الدعم له أي يوم 11 يوليو الماضي، ولكن على الرغم من ذلك حرُم من الدعم شهرين متتابعين.

وأوضح المواطن أنه اتصل بخدمة عملاء برنامج حساب المواطن وقالوا له إن دعم شهر أغسطس سوف يُصرف بأثر رجعي ولكن لم يتم ذلك، بحسب قوله.

وتفاعلت خدمة عملاء حساب المواطن مع الشكوى، وأكدت أنه في حال تم الإفصاح عن السجل التجاري أو شطبه بعد صدور الأهلية فلن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة.

وأكد حساب المواطن ، أمس الثلاثاء، أن مخصص دعم الكهرباء المقدم للمستفيدين من البرنامج تجاوز 7.9 مليار ريال خلال الدفعات العشر الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن الاثنين الماضي إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابِع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل، مشيرًا إلى أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالاً، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ 22.6 مليار ريال.

وبيّن القحطاني أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.