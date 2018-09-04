كاسيو .. سد التعاون الجديد

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي كاسيو أنيوس بمستوى مميز في مباراة التعاون والأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليؤكد أنه صفقة رابحة لسكر القصيم.

وعلى الرغم من اهتزاز شباك البرازيلي كاسيو بهدف، إلا أنه من أكثر الحراس تصديًا للكرات في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أنقذ 7 تسديدات خلال مباراة التعاون والأهلي.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كاسيو بـ”السد”، مؤكدًا أنه أنقذ أكبر عدد من التسديدات على المرمى في الجولة الأولى بالتساوي مع حارس مرمى القادسية جاك دانكان.

وانتهت مباراة الأهلي والتعاون بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم سكر القصيم في الدقيقة 24 عن طريق ليندر تاوامبا، وسجل حسين المقهوي التعادل في الدقيقة 49، ليحتل الفريقان المركزين السابع والثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وكانت إدارة نادي التعاون قد تعاقدت، في شهر يونيو الماضي، مع البرازيلي كاسيو أنيوس صاحب الـ37 عامًا، قادمًا من صفوف ريو آفي البرتغالي، بدلًا من المصري الدولي عصام الحضري حارسه الأساسي في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.