كافح المرض بالابتسامة.. تركي الدخيل ينعي سعد السيلاوي بكلمات مؤثرة

المواطن - الرياض

توفى الإعلامي الأردني سعد السيلاوي اليوم السبت بعد معاناة مع مرض سرطان الحنجرة.

ونعى رئيس قناتي العربية والحدث تركي الدخيل، الإعلامي الراحل سعد السيلاوي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وقال: “انتقل إلى رحمة الله سعد السيلاوي بعد صراع مع المرض.. وشبكة العربية إذ تنعي مدير مكتبها في الأردن ببالغ الأسى ترجو له الرحمة ولعائلته وأحبابه الصبر والسلوان”.

وتابع الدخيل: “رحمك الله أبا سري كنت إنسانًا محبًا للجميع صحافيًا لامعًا كافحت المرض بالبسمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف تركي الدخيل: لم تمنع الصحافة التي أعطاها سعد كله من أن يكون بارًا بأمه وأبيه مهتمًا محبًا بزوجته أم سري وسري واختيه الذين تميزوا بتعليمهم وعملهم وأصبحوا نجوما محبوبين من قبل الجميع.. كان سعد كريمًا مضيافًا ربما لم يبق في عمّان من لم يدخل منزله او كوخه فكيف بزوار عمّان”.

وشغل سعد السيلاوي منصب مدير مكتب قناة العربية في عمان منذ انطلاقتها وحتى إصابته بمرض السرطان عام 2012، وخضع بعدها للعلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمّان، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أواخر أبريل 2013، لإجراء فحوصات بعد انتكاسة صحية تعرض لها.

وفي 2013 أجريت عملية جراحية للإعلامي الراحل سعد السيلاوي لاستئصال الورم على يد فريق طبي متخصص ضم عددا من الأطباء السعوديين والكويتيين، وبإشراف مباشر من الطبيب روجر طابا، أحد أكبر المختصين في عمليات استئصال الحنجرة.

والإعلامي سعد السيلاوي هو أحد الشخصيات الإعلامية البارزة في العالم العربي، وكان يعمل مديرًا إقليميًا كبير مراسلي قناة “العربية” في الأردن، وغطى قضايا مهمة وحساسة، وأجرى في تسعينيات القرن الماضي عندما كان يعمل في قناة “إم بي سي” عدة لقاءات حوارية مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال.

ولاقت قصة مرضه تعاطفًا واسعًا من العديد من المتابعين ورؤساء الدول، خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي هنأه بسلامته في لقاء بعد تعافيه جزئيًا، خلال مارس من العام 2017.