كبله رغم توسله.. فيديو صادم لوافد لم يرحم كفيله المُسن في الصحراء!

المواطن - عبدالرحمن دياب

واقعة صادمة وتصرف لا يجب مروره دون عقاب، فرغم أن كفيله مُسن وتوسل له لتركه إلا أن الوافد الإفريقي لم يراعِ سنه أو يرحم ضعفه ليكبله في الصحراء عقابًا له على تأخر راتبه.

الواقعة الصادمة:

وبحسب المحادثة التي وثقها مقطع فيديو الواقعة، يعمل الوافد الإفريقي لدى المسن راعيًا للمواشي، ولم يجد فرصة للهرب من العمل بسبب شدة الكفيل المُسن.

ويقول الوافد للمسن بحسب المقطع: إنه لم يدفع رابته كما أنه لم يفِ بوعده الذي قطعه على نفسه بشأن سيارة، فيما لم يتضح المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة.

مطالب بعقاب صارم:

وبغضب انهالت التعليقات المطالبة بسرعة القبض على الوافد الذي لم يراعِ الله في وظيفته وخالف القانون ولم يرحم ضعف الرجل المُسن.

وجددت الواقعة مطالب تشديد الرقابة على الوافدين لما يحدث من تجاوزات تتجدد كل فترة ضد السعوديين.

ورأى البعض أن الأمر وصل إلى درجة كبيرة من الاستخفاف لدى الوافدين وتحديدًا بعض الأفارقة، مطالبين بإبعاده وحرمانه من أن يطأ أرض المملكة ثانية.

مخطئ ولكن!

وعلى الرغم من أن الوافد أخطأ بشكل كبير ويستحق العقاب، إلا أن البعض طالب أيضًا من لديه عاملون بأن يعطوا لهم الحقوق؛ لأن لديهم أسرًا تنتظر الراتب للعيش، فلا يجب تأخيره عليهم؛ لما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ” رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.