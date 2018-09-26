كتابات العدل المتنقلة تصل تبوك وقريبًا في أبها وخميس مشيط

المواطن - الرياض

وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة بعد أن غطت الخدمة 9 مدن، لتنطلق في تبوك المدينة العاشرة، ومن المنتظر أن تنطلق الخدمة قريباً في خميس مشيط وأبها.

وقالت وزارة العدل إن كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وتجاوزت العمليات المقدمة منذ انطلاق الخدمة حاجز الـ15 ألف عملية حتى الآن، ويشارك الوزارة في تقديم خدمات التوثيق للفئات المستهدفة نحو 65 جهة من مستشفيات ودور رعاية وملاحظة.

ومن بين الفئات التي استفادت من الخدمة أول ما أطلقت المرابطون على الحد الجنوبي الذين كانوا بين أهم الفئات التي استهدفت الوزارة الوصول إليهم في أماكنهم، للتشرف بخدمتهم وتحقيق مطالبهم التي تحول دونها المرابطة في سبيل حماية أرض الحرمين الشريفين.

ويمكن الاستفادة من مبادرة كتابات العدل المتنقلة من خلال ثلاث نوافذ ميسرة: تطبيق كتابات العدل المتنقلة، الهاتف الموحد (920025888)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة، ليتم إنجازها بشكل فوري، مراعاة لظروف الفئات المجتمعية وسعياً لتحقيق رضا المستفيدين.