كراني : أمطار رعدية غزيرة من القنفذة تزداد كلما اتجهنا شمالاً حتى مكة

المواطن - يحيى العمري

حذر أخصائي وخبير الأرصاد حسن كراني من أمطار رعدية تميل للغزارة في المنطقة الواقعة ما بين محافظة القنفذة وتزيد كلما اتجهنا شمالاً حتى مكة المكرمة.

وقال كراني في تغريدته عبر حسابه على تويتر : بعون الله تعالى يتوقع نزول أمطار رعدية تميل للغزارة بصحبة زخات من البرد ورياح هابطة شديدة على الخط السريع ما بين القنفذة حتى منطقة مكة المكرمة.

وأضاف : السيل وارد وتدهور الرؤية وانعدامها وارد، راجياً السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.